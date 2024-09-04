Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Eylül 2024 16:27
Belediye idari işler personeli

Merhaba ,rica etsem belediyede idari işlerde çalışanlar yardımcı olabilir mi ?bu kik ihale ödeme işlemlerini nasıl öğrenebilirim ?ve bu ödemeyi muhasebeciler mi yapıyor ? bir de mutemet olunca posta, kargo ödemelerinin vergisini mutemet olan kişi ödüyor ..devletin işi için neden personelden bu kesinti yapılıyor ?ya da her belediye için mi geçerli bu ?kafam çok karışık çok öğrenmek istediğim konu var . lütfen bilgisi olanlar aydınlatır mi beni ?minnettar olurum .teşekkür ederim şimdiden.

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