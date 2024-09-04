KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Eylül 2024 16:32
Memurlar.net branş sıralamarı açıklanmadı, haber yapın
ÖSYM branş sıralamalarını açıklamadı. Haber yaparsanız güzel olur.Yalandan yere insanları merak içinde bekletiyor lar.

Meta55
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 16:50
2022 de 10 gün sonra açıklandı. Neyi bekliyorlar.

Meta55
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 16:55
2022 kpss sonuçları 21 ekim 2022 de açıklandı. Branş bazında sıralamalar 1 kasım 2022 de açıklandı. 10 gün sonra.

üyeadibulamadim
Aday Memur
04 Eylül 2024 17:40

Geçen sene sınav 25 ağustosta açıklanmış, branş da 13 eylülde.

Yani en geç 1 hafta içinde açıklanır.

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