Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 16:53
İl dışı tayin hakkı
merhaba arkadaşlar ilçe Mem de memurum 1 buçuk yıl hizmet sürem var ücretsiz izine ayrılacağım 2 yıl sonrasında tayin istemek istiyorum 3 yılı doldurmuş sayılıyor muyum il dışı tayin için

Slaaaa
Aday Memur
04 Eylül 2024 17:02
bilen kimse yok mu arkadaşlar 2 yıl ücretsiz izne çıktığımda 3 yılı doldurmuş tayin isteme hakkım oluyor mu

bahçesaray
Memur
04 Eylül 2024 17:24
memurların il dışı kılavuza bak

Slaaaa
Aday Memur
04 Eylül 2024 17:24
baktım ama ücretsiz izine dair bir şey bulamadım
bahçesaray, 56 dk. önce
memurların il dışı kılavuza bak

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
04 Eylül 2024 18:12

Öğretmen ücretsiz izne ayrıldığında izinli olduğu süre tayin için sayılmıyor.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?Maarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımDiyetisyenlikten öğretmenliğe geçişTYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiKarşılıklı iyi niyetÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.Mazeret ile İl Mem'e düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.

Sözlük

Pandastiko 5 günaydın sözlük 15 okaliptus ağacı 1 ırkçılık 2 tiryakinim 1 intikam almak 1 hayatın anlamsızlığı 3 ile bağlacının ayrı yazılması 1 iyi niyetin kötüye kullanılması 3 Hiç tadım yok gene zehir gibiyim 7

Son Haberler

Bahar ve Nihal Candan'ın yargılandığı dolandırıcılık davası başladıDMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklamaTürkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandıTamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdiDolar günü 34,03 TL'den kapattı

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?