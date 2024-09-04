Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 17:40
Yakınlarda il içi veya mazerete baglı il içi tayin var mı? Bilgisi olan var mı ? Yoksa bir daha dön
Yakınlarda İl içi tayin ne zaman??

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