Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 17:56
Temizliği kim yapacak

mebden gelen yazı

iş gücü uyum programında ayda 12 gün çalışılır ve aylık 6790 lira karşılığında. ssk ödemesi de yok


bulaşşıkk
Memur
04 Eylül 2024 18:15

Sen yapacan. Paspas çalışmalarına başla.

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