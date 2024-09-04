Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 18:30
5 ve 9 ların istenmemesi

5 ve 9. sınıfa başlayan öğrencilerin önceki öğrenmeleri eksik olduğundan yeni başladıkları ortaokul/lise seviyesi dersleri öğrenmekte zorlanıyorlar.Eksiklerin giderilmesi için öğretmen ekstra konu anlatmak zorunda kalıyor.Ancak hem işlenmesi gereken müfredatın zamanından çalınıyor hem öğretmen önceki sınıfların dersine girmediğinden o sınıf seviyesinde hangi konu ne kadar, ne şekilde anlatılıyor bilmediğinden o seviyenin üstünde bilgi vermek zorunda kalıyor.

5 ve 9. Sınıfların daha çok uğraştırması nedeniyle yorulmak istemeyen kimse bu sınıfları almaya yanaşmıyor.İdare kendine yakın öğretmene veya yukarıdan gelen emirle istediği sınıfı veriyor çekiniyor aram bozulmasın, şikayet olmasın diye.Yine bir haksızlık oluyor sadece işini yapan yalakalık yapmayan öğretmene veriliyor bu yük.Bazı okullarda ders dağılımı emrivaki yapılırken bazı okullarda kura çekilerek istenmeyen sınıflar dağıtılabiliyor.Ben her okulda ogretmen tek değilse öğretmenlere dağıtılmasından yanayım.

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?Maarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımTYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiDiyetisyenlikten öğretmenliğe geçişKarşılıklı iyi niyetÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.Mazeret ile İl Mem'e düştüm. Beni 70 km ötedeki ilçeye verdiler.Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.

Sözlük

güne bir söz bırak 4 Tek başıma 1 özlemek 2 cana geleceğine mala gelsin 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 19 Uçan bir kuş olsam 3 şarkı adı ile açılan başlıklar 1 İyi geceler sözlük 4 nen var yavrum 1 sahilde yürümek 3

Son Haberler

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacakVaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecekMısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldıFenerbahçe, UEFA kadrosunu tamamlandıTarımın Sorunu ne?

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?