5 ve 9 ların istenmemesi

5 ve 9. sınıfa başlayan öğrencilerin önceki öğrenmeleri eksik olduğundan yeni başladıkları ortaokul/lise seviyesi dersleri öğrenmekte zorlanıyorlar.Eksiklerin giderilmesi için öğretmen ekstra konu anlatmak zorunda kalıyor.Ancak hem işlenmesi gereken müfredatın zamanından çalınıyor hem öğretmen önceki sınıfların dersine girmediğinden o sınıf seviyesinde hangi konu ne kadar, ne şekilde anlatılıyor bilmediğinden o seviyenin üstünde bilgi vermek zorunda kalıyor.

5 ve 9. Sınıfların daha çok uğraştırması nedeniyle yorulmak istemeyen kimse bu sınıfları almaya yanaşmıyor.İdare kendine yakın öğretmene veya yukarıdan gelen emirle istediği sınıfı veriyor çekiniyor aram bozulmasın, şikayet olmasın diye.Yine bir haksızlık oluyor sadece işini yapan yalakalık yapmayan öğretmene veriliyor bu yük.Bazı okullarda ders dağılımı emrivaki yapılırken bazı okullarda kura çekilerek istenmeyen sınıflar dağıtılabiliyor.Ben her okulda ogretmen tek değilse öğretmenlere dağıtılmasından yanayım.