Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2024 18:40
Ameliyathane hemşireliği?
Benim yeğenim hemşirelik hizmetleri yaşlı bakım önlisans programını kazandı. Ameliyathanede görev yapmak istiyor. Bu mümkün mü?İnşallah kamuda çalışacak.

lDeimosl
Genel Müdür
04 Eylül 2024 18:43

Yaşlı bakım önlisansla hemşirelik ne alaka?

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