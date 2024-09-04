Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2024 19:53
Yüksek disiplin kurulu

her ydk ya çıkan ihraç mı oluyor alt ceza da oluyor mu


Metin.ger
Aday Memur
04 Eylül 2024 19:56
kurum jandarma
Toplam 1 mesaj

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