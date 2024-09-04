Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2024 21:25
sağlık yönetimi (büro personeli )
sağlık bakanlığına son atama dönemlerinde sağlık yönetimi mezunu olarak atanan arkadaşlara bir kaç sorum var . 1- ham maaş olarak ne almaktasınız? 2-) teşvik , yan ödeme , döner sermaye vb. gibi yan ödeme almaktamısınız ?alıyorsanız ortalama ne kadar ? 3-) il sağlık müdürlükleri mi yoksa hastanelerdeki iş yükünüz mü ağır ?

Çok Yazılan Konular

Ünvan değişikliği9/3 Paramedik maaş 2024 Temmuz zammından sonraAday memur aylıksız izin alabilir mi?Sağlık Müdürlerinde Psikolog OlmakAskerlik sebebiyle fesihTakipsizlik kararindan arsiv arastirmasinda olumsuz sonuclanan var mi?Becayiş Aynı Hizmet Bölgesi Şartmı?Aile hekimliği sistemiBecayiş İstanbul verilir Mersin Adana alınırBoşanma tayini

Sözlük

Ask mi par mi mutlu eder insani 10 Calla lily 6 Ve o mesaj 2 mektup yazmak 2 yaptığı her şeyi internette paylaşma merakı 1 Hiç tadım yok gene zehir gibiyim 7 santur 1 internetten tanışıp evlenmek 1 Tek başıma 1 Camış 3

Son Haberler

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti?Tamir için girdiği beton mikserinde yaşamını yitirdiLastiği patlayan minibüs, bariyere çarpıp devrildi: Sürücü öldüABD'de lisedeki silahlı saldırıda can kaybı 4'e yükseldiİş yerlerinin önünde baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?