sağlık yönetimi (büro personeli )

sağlık bakanlığına son atama dönemlerinde sağlık yönetimi mezunu olarak atanan arkadaşlara bir kaç sorum var . 1- ham maaş olarak ne almaktasınız? 2-) teşvik , yan ödeme , döner sermaye vb. gibi yan ödeme almaktamısınız ?alıyorsanız ortalama ne kadar ? 3-) il sağlık müdürlükleri mi yoksa hastanelerdeki iş yükünüz mü ağır ?

sağlık bakanlığına son atama dönemlerinde sağlık yönetimi mezunu olarak atanan arkadaşlara bir kaç sorum var . 1- ham maaş olarak ne almaktasınız? 2-) teşvik , yan ödeme , döner sermaye vb. gibi yan ödeme almaktamısınız ?alıyorsanız ortalama ne kadar ? 3-) il sağlık müdürlükleri mi yoksa hastanelerdeki iş yükünüz mü ağır ?