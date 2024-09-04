Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 21:25
2024 p3 80.
2024 p3 80. Öğretmen alımlarını beklemeliyim yoksa düz memurluk için tercih yapabiliyor muyum? Nasıl bir yol izlemeliyim. Sosyal bilgiler sıralamam 622. Lütfen yardımcı olur musunuz p3 ile tercih yapsam gelir mi daha sonra öğretmenliğe geçebilir miyim?

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