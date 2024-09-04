Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 22:06
Maaş adaletsizliği-sorunu

Arkadaşlar gece gündüz çalışan canını ortaya koyan bir gecede tayini çıkan izin-tatil nedir bilmeyen ve birçok dezavantajı olan bir meslek nasıl 55 bin maaş alır da bir uzman öğretmen ek derslerle en az 60 bin alır. Biri bana anlatabilir mi?

Hayır bunu bir tek ben mi biliyorum rahatsız oluyorum herkes halinden memnun sanırım.

Ya az çalışsak gece çalışmasak memleketimizde emekli olsak vallahi boş ver o kadar da olsun diyeceğim ama çok çalışıp az maaş almak beni mutsuz ediyor.

Nasıl olur da bir kolluk görevlisi bir öğretmenden az alır Allah aşkına biri bana açıklasın, mantıklı açıklamasını yapsın.


sancak bayrak
Şube Müdürü
04 Eylül 2024 22:42

Önce EGM içiindeki adaletsizlikler kalkmalı tazminatlar,farklar,taltifler kalkmalı,terör, istihbarat,bomba imh,özel hrk,diye ayrım yapmadan karakol ve ekipler de aynı maaşı almalı.

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