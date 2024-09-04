Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2024 22:22
Amir Şikayeti

Amiri şikayet ediyorum, mahkeme katibiyim, dilekçemin başlığı ne olacak? Komisyonu mu aracı kılıyorum, Başsavcılığı mı? Şikayet ve müracaat yönetmeliği yürürlükte mi, oradaki şikayet örnek dilekçesi biraz garip değil mi?


feridunemeksiz
Şef
04 Eylül 2024 22:29
sorun ne? mobbing mi yapıyor?
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