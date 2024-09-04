Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Eylül 2024 23:04
Kimliğimi kaybettim

Yarin emeklilik icin ilisik kesicem ama kimligi kaybettim. Ilisik keserler mi?


Kürşad060606
Aday Memur
04 Eylül 2024 23:36

Karakola git ifade ver kayıp eşya diye görevdeyken kovalamaca sonucu düşürmüştün herhalde dayı:) emekli olacan çok çok 3 günlük aylık kesimi cezası alırsın

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