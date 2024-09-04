Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Eylül 2024 23:10
Ücretli öğretmenlik mesajı

Merhaba. Ücretli öğretmenlik başvurum için geçen cuma günü aranmıştım. Düne kadar bekledim fakat mesaj gelmemişti. İl Milli Eğitim?i aradım, işimi söylediğimde tamam şu belgeleri getirin dedi. Bugün gidip evrakları tamamladım bir sorun çıkmadı. Sizce neden mesaj gelmemiş olabilir?Diğer arkadaşlarıma gelmiş. Ve bana da geçen yıl gelmişti?


Emre3545
Aday Memur
04 Eylül 2024 23:20
ne gibi mesaj geliyor ki biz başvuru yaptık hala arayan soran yok
Toplam 1 mesaj

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