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Editörler : Lanet


05 Eylül 2024 00:24
Kamuda Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız) kadrolarında SGK, Tarım ve Orman Bak. ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz.il Müd. gibi yerlere atanan kişilerin özlük hakları, çalışma şekilleri, maaş, memurluk derecesi, çalışma saatleri, çalışma bölgeleri, çalışma düzenleri hakkında atanmış kişiler veya bilgisi olanlar sorulara yanıt verirse sevinirim. Teşekkürler...

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