Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2024 01:02
TMO Genel Müd. (Memur ve Ambar Memuru)

TMO Genel Müd. Memur ve Ambar Memuru olarak atanan kişilerin özlük hakları, çalışma şekilleri, maaş, memurluk derecesi, çalışma saatleri, çalışma bölgeleri, çalışma düzenleri hakkında detaylı bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler...

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