KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2024 01:15
2026 Lisans Kpss İIBF

Sizce alımlar 2026 da olur mu 2028 mi kalır malum bu yıl çok alım olmayacak...Yoksa ekonomik krizden dolayı Arjantin gibi maaş ödenmez noktasına gelinir mi hiç mi hazırlanmamalı sınava...


Aslıhanzade
Aday Memur
05 Eylül 2024 01:23

Bapsak ki akılverin bakalım


Aslıhanzade
Aday Memur
05 Eylül 2024 01:27

Napsam ki akıl verin yaş 37 diyelim hazırlanayım mı Kpss 'ye yoksa özel sektörde devam mı edeyim...

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