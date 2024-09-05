Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 06:34
Yolluk ücreti

Yolluk ücretini ayrılışı yaptığımız yer mi gittiğimiz yer mi öder?


RaSKaH
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 07:22

İl içinde yer değiştirip, önce ikametinizi aldırdıysanız, ayrıldığınız yer de ödeyebilir atandığınız yer de. İl dışı ise ikamet şartı aranmaz iki yer de ödeyebilir.

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