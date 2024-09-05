Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 07:48
İl Emri

Değerli hocalarım il emri ile atamalar devam ediyor mu? Çünkü birçok okula yeni öğretmen gelecek denildi toplantıda bu yüzden merak ettim


majesteleri7
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 08:02

burası Türkiye her an her şey olabilir


Kitap Dünyası
Şef
05 Eylül 2024 08:04

Ben de şaşırdım ama cuma gününe kadar yeni öğretmenler gelebilirmiş

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