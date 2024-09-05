Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 08:46
İl zümre tarihi ne zaman

Selam dün bizim branş grubunda il zümre toplantısının haftaya ertelendiği yazıldı bir tane internet sitesi de paylaşmış şimdi yarın mı haftaya mı okul idarecileri bir bakabilir mi yazı gelmiş mi

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