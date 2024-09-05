Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2024 10:57
Orta vadeli programın enflasyon tahmini

orta vadeli programda açıklanan yıl sonu enflasyon oranı olan 41.5 tutsa bile alınacak zam oranı kaç oluyor


debug
Genel Müdür
05 Eylül 2024 11:01

%11


Srhtyzc
Aday Memur
05 Eylül 2024 11:04

Benim de merakla beklediğim bir cevap hocam. Haber siteleri %42 lik enflasyon olması durumunda %13,4 civarında bir oran yazıyorlardı.

yukarı revize edilen hedef sonrasında reel enflasyon %50 ye yakın olarak açıklanır mı diye düşünüyorum. Bu zamana dek hedefin üzerinde kaldı, bakalım nasıl olacak..


kayseri50
Aday Memur
05 Eylül 2024 11:07
Hocam şahsi gorusum 50 yi gorecigini düşünmüyorum 44-45 bandı arasında yıl sonu enflasyonu açıklanir

Anuşirvann
Genel Müdür
05 Eylül 2024 11:14

Yıl sonu enflasyonu yüzde 43 44 olur. Ocak zammı da 11 12 olur.


Aytaç Serbes
Aday Memur
05 Eylül 2024 11:53

Yillik enflasyonun 41.5 olması için son 6 aylık enflasyonun yüzde 13.4 civarı çıkması gerekiyor. 13,4 lük orana kumulatif olarak yüzde 6 eklenip yüzde 10 çıkar ise yüzde 9.3lük bir ocak zammı görünüyor.

Srhtyzc, 2 saat önce

Benim de merakla beklediğim bir cevap hocam. Haber siteleri %42 lik enflasyon olması durumunda %13,4 civarında bir oran yazıyorlardı.

yukarı revize edilen hedef sonrasında reel enflasyon %50 ye yakın olarak açıklanır mı diye düşünüyorum. Bu zamana dek hedefin üzerinde kaldı, bakalım nasıl olacak..

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