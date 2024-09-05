Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 10:59
İade sonrası özlük hakları (adli yok)

Twitter sitesinde özlük hakları için attığım birkaç twit sebebiyle ihraç olmuştum 5 ay önce iade oldum......mahkeme tüm özlük haklarının iadesine kararı verdi... Ve ihraç süresince maaşın faizi ile iadesi denmiş....Emniyet sabit olan fazla çalışma bedelini yatırmadı + faizi yatırmadı+ yanmış iznimi eklemediler...60 günlük süre geçti idare mahkemesine başvuru için....emniyete telefon açmıştım durumu düzeltmediler.. dilekçe verip gelecek cevaba istinaden dava açsam reddolur mu


Memuravukatı
Şef
05 Eylül 2024 11:02

Dava açabilirsin hocam yeni AYM kararı var, bu tür durumlarda 60 günlük sürenin gözetilmeyeceği için


beklemedekal
Aday Memur
05 Eylül 2024 11:33

Kararı nerden bulabilirim

Memuravukatı, 2 saat önce

Dava açabilirsin hocam yeni AYM kararı var, bu tür durumlarda 60 günlük sürenin gözetilmeyeceği için


Rskolnikov
Şef
05 Eylül 2024 12:18

Bildiğim kadarıyla AYM kararı yeni bir gelişmenin ortaya çıkması durumunda 60 güne bakilmayacak,mesala fetoden ihraç olup sonrasinda adliden takipsizlik alan için 60 gün geçerli değil.Dedigim gibi araştırmanızı iyi yapın aksi takdirde avukat mahkeme masrafları eklenir

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