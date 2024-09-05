Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 10:59
İade sonrası özlük hakları

Twitter sitesinde özlük hakları için attığım birkaç twit sebebiyle ihraç olmuştum 5 ay önce iade oldum......mahkeme tüm özlük haklarının iadesine kararı verdi... Ve ihraç süresince maaşın faizi ile iadesi denmiş....Emniyet sabit olan fazla çalışma bedelini yatırmadı + faizi yatırmadı+ yanmış iznimi eklemediler...60 günlük süre geçti idare mahkemesine başvuru için....emniyete telefon açmıştım durumu düzeltmediler.. dilekçe verip gelecek cevaba istinaden dava açsam reddolur mu


Memuravukatı
Şef
05 Eylül 2024 11:02

Dava açabilirsin hocam yeni AYM kararı var, bu tür durumlarda 60 günlük sürenin gözetilmeyeceği için


beklemedekal
Aday Memur
05 Eylül 2024 11:33

Kararı nerden bulabilirim

Memuravukatı, 4 saat önce

Dava açabilirsin hocam yeni AYM kararı var, bu tür durumlarda 60 günlük sürenin gözetilmeyeceği için


Rskolnikov
Şef
05 Eylül 2024 12:18

Bildiğim kadarıyla AYM kararı yeni bir gelişmenin ortaya çıkması durumunda 60 güne bakilmayacak,mesala fetoden ihraç olup sonrasinda adliden takipsizlik alan için 60 gün geçerli değil.Dedigim gibi araştırmanızı iyi yapın aksi takdirde avukat mahkeme masrafları eklenir


beklemedekal
Aday Memur
05 Eylül 2024 12:40

Teşekkürler bende davayı kaybetmemek için sordum boşuna vekâlet parası gitmesin. Aymnin kararını bulamadim araştırıp bakacağım duruma göre artık

Rskolnikov, 3 saat önce

Bildiğim kadarıyla AYM kararı yeni bir gelişmenin ortaya çıkması durumunda 60 güne bakilmayacak,mesala fetoden ihraç olup sonrasinda adliden takipsizlik alan için 60 gün geçerli değil.Dedigim gibi araştırmanızı iyi yapın aksi takdirde avukat mahkeme masrafları eklenir


Kırmızı Hap
Memur
05 Eylül 2024 13:16

CİMER'e yaz


Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Eylül 2024 14:25
Geçmiş olsun, ben de BİM KARARI ile iade oldum, Ödemeler hesaplanıyor, yakında öderiz dediler, Maaş Promosyon vs Ama Senelik izin sadece 2024 yüklenmiş Pbsye EGM sunulmak üzere dilekçe yazdım, Mahkeme kararı ekinde. 2009 tarihli görüş varmış dediler, Yazılı sonuca göre yine İdare mahkemesi yolları var galiba:///

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
05 Eylül 2024 14:26
BİM Mahkeme zaten Parasal tutarlarının faiziyle ve Özlük haklarının iadesi diye karar verdi.

beklemedekal
Aday Memur
05 Eylül 2024 14:40

Faizi ödemiyorlar + fazla çalışma ücreti araştırdım çoğu yer vermiyor dava yolu şart bunlar için. Yanan izinleri iade etmiyorlar kısacası özlük haklarının tamamı iade olmuyor

Aslanbey1453, 1 saat önce
BİM Mahkeme zaten Parasal tutarlarının faiziyle ve Özlük haklarının iadesi diye karar verdi.
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