İade sonrası özlük hakları

Geçmiş olsun, ben de BİM KARARI ile iade oldum, Ödemeler hesaplanıyor, yakında öderiz dediler, Maaş Promosyon vs Ama Senelik izin sadece 2024 yüklenmiş Pbsye EGM sunulmak üzere dilekçe yazdım, Mahkeme kararı ekinde. 2009 tarihli görüş varmış dediler, Yazılı sonuca göre yine İdare mahkemesi yolları var galiba:///

Geçmiş olsun, ben de BİM KARARI ile iade oldum, Ödemeler hesaplanıyor, yakında öderiz dediler, Maaş Promosyon vs Ama Senelik izin sadece 2024 yüklenmiş Pbsye EGM sunulmak üzere dilekçe yazdım, Mahkeme kararı ekinde. 2009 tarihli görüş varmış dediler, Yazılı sonuca göre yine İdare mahkemesi yolları var galiba:///