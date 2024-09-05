KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2024 11:01
Branş sıralaması ne zaman açıklanacak

Arkadaşlar hala açıklanmadı ne zaman açıklanır

Çok Yazılan Konular

Kpss lisans p3 puanım 89.4 4001 den merkezi atama ile atabilir miyimMemurlar.net branş sıralamarı açıklanmadı, haber yapınTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Jeoloji mühendisleri platformuAçıköğretim Bölümü ÖnerileriHayatımın hatasını yaptım nasıl bi yol izlemeliyim?HAGBSonuçlarKpss 2024-HukukçularSağlık bakanlığı takvimi

Sözlük

bir ruh hastalığı zamana bırakmak 2 mesleğinizin atasözleri 6 Kırk yaşından sonra yeniden üniversiteli olmak 3 taşköprü sarımsağı 3 masrafı çekmek 1 hayatın anlamsızlığı 3 Sözlük 4 inzivaya çekilmek 2 pilav yerken dişe taş denk gelmesi 1 paramanyetik 2

Son Haberler

SGK'nın servis ihale krizi personeli mağdur ettiDoğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıMSB, 'kılıçlı yemin' töreni ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladıAilelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TLMSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?