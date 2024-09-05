Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2024 11:49
konya bölge idare mah.

Antalya idare mahkemesi karaıyla göreve iade edildim istinafa taşıdılar Konya bölge mahkemesinde istinafta şu an ne kadar sürede açıklanıyor konyada bilgisi olan var mı?


makaramasu
Aday Memur
05 Eylül 2024 12:19

Yaklaşık 6 sürüyor


makaramasu
Aday Memur
05 Eylül 2024 12:21

Geçen yıl ocak ayında idare mahkemesi kararı belli oldu Şubat'ta Konya BİM e taşındı Konya BİM kararı temmuzda çıktı 5-6 ay sürer

makaramasu, 17 dk. önce

Yaklaşık 6 sürüyor

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