Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2024 11:49
Konya bölge idare mahkemesi

Antalya idare mahkemesi karaıyla göreve iade edildim istinafa taşıdılar Konya bölge mahkemesinde istinafta şu an ne kadar sürede açıklanıyor konyada bilgisi olan var mı?


makaramasu
Aday Memur
05 Eylül 2024 12:19

Yaklaşık 6 sürüyor


makaramasu
Aday Memur
05 Eylül 2024 12:21

Geçen yıl ocak ayında idare mahkemesi kararı belli oldu Şubat'ta Konya BİM e taşındı Konya BİM kararı temmuzda çıktı 5-6 ay sürer

makaramasu, 3 saat önce

Yaklaşık 6 sürüyor


murat_326
Şube Müdürü
05 Eylül 2024 13:21

Soruyu eksik sormusun,ne zaman istinafa taşıdılar


eylulmavi
Aday Memur
05 Eylül 2024 13:50

teşekkür ederim

makaramasu, 3 saat önce

Yaklaşık 6 sürüyor


eylulmavi
Aday Memur
05 Eylül 2024 13:52

şubatta karar verildi idare mahkemesinden martta istinafa taşındı mart sonu bölge idarede dava açıldı

murat_326, 2 saat önce

Soruyu eksik sormusun,ne zaman istinafa taşıdılar


eylulmavi
Aday Memur
05 Eylül 2024 13:54

mart sonu açıldı dava karar verilmesi yakındır o zaman

makaramasu, 3 saat önce

Geçen yıl ocak ayında idare mahkemesi kararı belli oldu Şubat'ta Konya BİM e taşındı Konya BİM kararı temmuzda çıktı 5-6 ay sürer


Asgariucretlimemur2
Şef
05 Eylül 2024 14:16

İdare mahkemesi kaç ay sürdü merak ettim


Asgariucretlimemur2
Şef
05 Eylül 2024 14:18

Anasını satayım 16 aydır ilk derece mahkemesi kararı bekliyorum.... bütün düzeni herşeyi mahvettiler ara karar çıkalı 3 ay oldu neredeyse hakimin önünde hakimin önünde valla bıktırdılar

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