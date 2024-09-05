Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


05 Eylül 2024 12:32
Ortaöğretim puanıyla Kariyer Kapısından atandıktan sonra Önlisans mezunu olmak
gençlik ve spor bakanlığına 1 sene önce kpss ortaöğretim sınav sonucundan yaptığım başvuru sonuçlandı ve atamam gerçekleşti evrakları teslim ettim fakat ben 2 ay önce önlisans mezunu oldum. Evrakları teslim ettiğim memur senin işin olmayabilir dedi fakat önlisans diplomam ve mezuniyetim e devlette görünmüyor henüz. Atamam gerçekleşmez mi şimdi nasıl olur ?

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