Ortaöğretim puanıyla Kariyer Kapısından atandıktan sonra Önlisans mezunu olmak

gençlik ve spor bakanlığına 1 sene önce kpss ortaöğretim sınav sonucundan yaptığım başvuru sonuçlandı ve atamam gerçekleşti evrakları teslim ettim fakat ben 2 ay önce önlisans mezunu oldum. Evrakları teslim ettiğim memur senin işin olmayabilir dedi fakat önlisans diplomam ve mezuniyetim e devlette görünmüyor henüz. Atamam gerçekleşmez mi şimdi nasıl olur ?

gençlik ve spor bakanlığına 1 sene önce kpss ortaöğretim sınav sonucundan yaptığım başvuru sonuçlandı ve atamam gerçekleşti evrakları teslim ettim fakat ben 2 ay önce önlisans mezunu oldum. Evrakları teslim ettiğim memur senin işin olmayabilir dedi fakat önlisans diplomam ve mezuniyetim e devlette görünmüyor henüz. Atamam gerçekleşmez mi şimdi nasıl olur ?