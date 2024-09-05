Sınıflar arası nakil butonu ne zaman açılacak?

Milli Eğitimden hiç bir zaman doğru dürüst bir iş beklemeyin. Bu konudaki beklentilerinizi en aza indirin.

Norm ataması işine gelince; bunun için sınıfları birleştirmek yetmez. Ekim ayında mevcutlar ve sınıflarla ilgili MEBBİS Norm Ekranında bilgi girişi yapılıyor. Bu girilen bilgiler Ankaradan onaylanıyor ve sisteme giriliyor.

Yani yaklaşık olarak Kasım ayına kadar resmi olarak norm fazlası olamazsınız ve bu amaçla atama isteyemezsiniz.