Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Eylül 2024 13:13
Bağcılar Belediyesine Gelmek İsteyen Zbt.Memuru

Merhaba, Başka bir belediyede Zabıta Memuru olupta İstanbul/Bağcılar Belediyesine Zabıta Memuru olarak gelmek isteyen arkadaş varsa benimle buradan veya 0553 656 3981 nolu telefonumdan iletişime geçebilir. Detayları öyle konuşuruz. Ben de nakil aldıracağım yazım geldi fakat belediyem kamuda tasarruf kapsamında 3 sene memur alamadığı için farklı belediyeden bir memur gelirse senin çıkışına onay veririz dedi.

Çalışma sistemi : Evrak ekipleri 08.30-17.00 çalışıp cumartesi pazar izin yapıyor.

Seyyar ekipler 12-36 sisteminde çalışıyor yani 1 gün işe gelip 12 saat çalışıyor ertesi gün izin yapıyor.

Pazar ekibi : 11 saat çalışıyor haftada 3 gün izin yapıyor.

Nöbet 7 haftada 1 kere tutuluyor.

Mali Kazanımları : sosyal denge tutarı 8729 tl

Yemek ücreti 2000 tl

Ramazan ve kurban bayramında ayrı ayrı olmak üzere ikramiye(ortalama ayrı ayrı 1-2sds civarı oluyor)

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