Yaşadığınız sorunları Cimer'e yazın

Teşkilatla ilgili her türlü sorun ve sıkıntınızı CİMER'e yazın.

Sizin amacınızı anlıyorum. Buraya yazarak belki millet gaza gelir, belki tepki veren bir tane enayi çıkar diye ümit ediyorsunuz fakat boşuna beklemeyin. Herkes en az sizin kadar akıllı.

Fazla mı nöbet tutuyorsun, çalışma saatleri çok mu fazla, çalışmaktan yıprandın mı, maaşının yarısı kiraya mı gidiyor, sürekli mobbing mi yapıyorlar, seni ikametinden 50km öteye mi verdiler, üstlerin sana bok muamelesi mi yapıyor, aileni senede 1 kez mi görüyorsun, cenazelere bile katılamaz mı oldun...

Hepsini biz de yaşıyoruz kardeşim. Bu sorunları teşkilatın en az yarısı yaşıyordur.

İntihar eden memurlar olmadı mı? İsyan eden memurlar olmadı mı? İstifa eden memurlar olmadı mı? Ne değişti?

Doktora bile "giderse gitsinler" dediler. Sana s.git derler.

O yüzden kardeşim CİMER'e yaz. Bana anlatma. Benden bir şey bekleme.