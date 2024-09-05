Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2024 14:08
fazla mesai ücreti
geçen ay 4 saat fazeka mesaim vardı mutemetlik 4 saate fazla mesai ücreti vermiyoz dedi böyle bir bişey var mı bilen bilgi verebilir mi

lDeimosl
Genel Müdür
05 Eylül 2024 15:18

Mevzuata göre kesintisiz 6 saatin altı ödenmez der. Ancak bunu yanlış yorumluyorlar. Siz muhtemelen hep 8 veya 16 saat çalışmışsınız, 4 saat fazlanız çıkmış. Kesintisiz 6 saatin üzerinde olduğundan ödenmesi gerekir.

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