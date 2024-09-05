Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Eylül 2024 15:27
TPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden Yapılandırılacak
2025-2027 Orta Vadeli Program açıklanma toplantısında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "TPAO, BOTAŞ, ETİMADEN, EÜAŞ yeni dönemde farklı bir şekilde yapılandırılarak ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı yapmasını hedefliyoruz." dedi. Nasıl bir yapilandirma olacak sizce ?

1legolas
Aday Memur
05 Eylül 2024 15:52
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