Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 15:43
Eş durumu il içinde hangi okullar açılıyor?

İl içi özür atamasına başvuru yaptığımızda, büyükşehir merkez ilçelerinde boş olan tüm kadrolar açılıyor mu yoksa sadece eşinin çalıştığı ilçedeki boş kadrolar mı açılıyor?

Eşin çalıştığı ilçe de merkez ilçe bu arada?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
05 Eylül 2024 17:55

İl dışından geleceklere hepsi çılıyor.

İl içinde değiştirmek isteyenlere sadece eşinin çalıştığı ilçe açılıyor.

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