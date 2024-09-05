2025 ve sonrası memura maaş zammı olmayacak

Önümüzdeki yıldan itibaren zaten düşük hesaplanan gerçek(!) enflasyona göre değil Beklenen Enflasyona göre zam alacağız. Bugünkü açıklanan OVP'ye göre 2025 yılında enflasyon beklentisi %17.

Ama her şey gerçek enflasyona göre hesaplanmaya devam edecek. Özellikle ev kiraları.