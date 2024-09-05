Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2024 15:56
2025 ve sonrası memura maaş zammı olmayacak

Önümüzdeki yıldan itibaren zaten düşük hesaplanan gerçek(!) enflasyona göre değil Beklenen Enflasyona göre zam alacağız. Bugünkü açıklanan OVP'ye göre 2025 yılında enflasyon beklentisi %17.

Ama her şey gerçek enflasyona göre hesaplanmaya devam edecek. Özellikle ev kiraları.


Memur1212
Şef
05 Eylül 2024 15:59

Biz yöneticilerimi seçtiğimiz gün iş bitmişti. Daha kötü olacağız diyen hiç kimse yanılmadı, yanılmayacak.


pekgozenes
Aday Memur
05 Eylül 2024 17:26

20 Yıldır zam almıyoruz zaten , Enflasyon farkı ödeniyor. Önce çalışanlar olarak bunun...nese :)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ağustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Orta vadeli programın enflasyon tahminiBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !2024 Ağustos maaşlarımızı yazalım

Sözlük

aura 3 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 19 Sözleri ilginç olan,gülümseten türküler 4 sütlü nuriye 4 memur denince akla gelenler 2 diş temizliği 2 norveç prensinin elini sıkmayan mülteciler 1 hayattan soğutan şeyler 4 fabrika kızı 2 güne bir şiir bırak 3

Son Haberler

'Dünya Sendikalar Konfederasyonu Yunan sözcülüğünü bıraksın'Dolar 34 TL'nin altına gerilediBalkondan düşen Eyüp öğretmen 3 aylık yaşam savaşını kaybettiTHY uçağı türbülansa girdi: 4 yolcu ile 2 kabin memuru yaralandıKocaeli'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?