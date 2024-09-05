Sendikalar neden haklarımızı savunmuyor

Memurların elinde sadece kuru maaşı kalmışken onunda yetmemesi cabası neden sendikalar hiç sesini çıkarmıyor özellikle yetkili sendika resmen uyumuş durumda ne ikramiye ne ek ödeme ne yemek parası ne giyim parası hiçbirşey yok ayrıca enflasyona göre alacağımı zamda iyice eridi artık yeter memurların tek ses olması gerekiyor

Memurların elinde sadece kuru maaşı kalmışken onunda yetmemesi cabası neden sendikalar hiç sesini çıkarmıyor özellikle yetkili sendika resmen uyumuş durumda ne ikramiye ne ek ödeme ne yemek parası ne giyim parası hiçbirşey yok ayrıca enflasyona göre alacağımı zamda iyice eridi artık yeter memurların tek ses olması gerekiyor