Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2024 16:06
Sendikalar neden haklarımızı savunmuyor
Memurların elinde sadece kuru maaşı kalmışken onunda yetmemesi cabası neden sendikalar hiç sesini çıkarmıyor özellikle yetkili sendika resmen uyumuş durumda ne ikramiye ne ek ödeme ne yemek parası ne giyim parası hiçbirşey yok ayrıca enflasyona göre alacağımı zamda iyice eridi artık yeter memurların tek ses olması gerekiyor

Çok Yazılan Konular

Ağustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Orta vadeli programın enflasyon tahminiBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !2024 Ağustos maaşlarımızı yazalım

Sözlük

Vaka i Hayriye 6 bir ruh hastalığı zamana bırakmak 2 Kredi faizinin 5 olmasi 1 norveç prensinin elini sıkmayan mülteciler 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 Ask mi par mi mutlu eder insani 14 kazandibi 1 zahmet edip sorsaydın izah ederdik 2 Sabah uyandığımızda en çok duymak istediğiniz şey 3 bile bile lades demek 1

Son Haberler

'Dünya Sendikalar Konfederasyonu Yunan sözcülüğünü bıraksın'Dolar 34 TL'nin altına gerilediBalkondan düşen Eyüp öğretmen 3 aylık yaşam savaşını kaybettiTHY uçağı türbülansa girdi: 4 yolcu ile 2 kabin memuru yaralandıKocaeli'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?