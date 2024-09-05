KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2024 16:08
Askerlik tecil tarihi ve atama çakışması

Merhabalar, 2024 KPSS lisans sınavından atanabileceğim bir puan aldım fakat 2025 Haziranda askerlik tecilim bitiyor. Bakanlıkların atama takvimleri de belirsiz olduğundan tecilimi bozup aralıktan önce bedelliye başvursam ve askere gidene kadar atamam gerçekleşmesi durumunda herhangi bir sorun olur mu? Bilgisi olan paylaşırsa çok sevinirim.

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