Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Eylül 2024 16:10
Eş tayini

Arkadaşlar kadrolu üniversite personeli eşi yeni atanan öğretmen ise eşinin yanına gidebilir mi veya eşi gelebilir mi olursa nezaman ne şartlarda olur


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Eylül 2024 16:23

Kadrolu üniversite personelinin eş tayini diye bir imkanı yok. Çünkü üniversite personeline yasal olarak tayin hakkı diye bir hak yok. Üniversite personeli ancak nakil olabilir yani bir kurumdan kadro bulup kendi çalıştığı kurumdan da muvafakat (izin) alırsa başka kuruma geçebilir. Burada üniversiteler mazereti ne olursa olsun muvafakat vermede takdir yetkisine sahip olmakla birlikte bazı geçerli mazeret durumlarında onay verebilmektedirler. Ancak kesinliği yoktur. Eşiniz de yeni atandığı için birkaç sene sizin yanınıza gelemez muhtemelen bu yüzden eşinizin çalıştığı yerdeki kurumlardan boş kadro bulmaya çalışıp çalıştığınız kurumda da muvafakat almaya çalışacaksınız.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Eylül 2024 16:25

Ola ki kadro buldunuz ama çalıştığınız kurum size muvafakat vermezse aile birliği mazereti nedeniyle dava yoluna gidebilirsiniz. Her mahkeme kendi içersinde değerlendirilir tabi kesinliği yoktur ancak kazanılmış davalar bulunmakta.


Bluecan
Aday Memur
05 Eylül 2024 16:54

Birkaç sane kaç tam olarak hocam

hsnd, 2 saat önce

Kadrolu üniversite personelinin eş tayini diye bir imkanı yok. Çünkü üniversite personeline yasal olarak tayin hakkı diye bir hak yok. Üniversite personeli ancak nakil olabilir yani bir kurumdan kadro bulup kendi çalıştığı kurumdan da muvafakat (izin) alırsa başka kuruma geçebilir. Burada üniversiteler mazereti ne olursa olsun muvafakat vermede takdir yetkisine sahip olmakla birlikte bazı geçerli mazeret durumlarında onay verebilmektedirler. Ancak kesinliği yoktur. Eşiniz de yeni atandığı için birkaç sene sizin yanınıza gelemez muhtemelen bu yüzden eşinizin çalıştığı yerdeki kurumlardan boş kadro bulmaya çalışıp çalıştığınız kurumda da muvafakat almaya çalışacaksınız.

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