KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2024 16:14
Açıktan alımlar ile ilgili bilgi
puanım 72 mübaşir, hizmetli, katip, zabıta, büro personeli gibi pozisyonlara tercih yapmayı düşünüyorum. Ayrıca bölüm maliye. oluru var mıdır?

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