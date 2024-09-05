KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Eylül 2024 16:16
Hangi düz memurluğu tercih etmeliyiz?

Alanımdan alım yok. Puanım 90. Benim gibi düz memurluğu tercih etmiş ya da edecek olan arkadaşlar, hangi kurumları tavsiye edersiniz? Bilgisayar işletmenliği, memur, vhki vs. gibi ünvanlardan hangisini tercih etmek daha mantıklı? Aralarındaki farklar, avantajlar - dezavantajlar nelerdir?


furkan yedek
Şef
05 Eylül 2024 16:20
üstad kyk yurt yönetim iyi diyorlar. hiç çalışmadım gsb'de bilmiyorum ayrıntısını

İnşaatmaliyeci
Aday Memur
05 Eylül 2024 16:47

Hocam sen hangi kurumdasın hep aktifsin sitede maşallah :D

furkan yedek, 2 saat önce
üstad kyk yurt yönetim iyi diyorlar. hiç çalışmadım gsb'de bilmiyorum ayrıntısını

Nuraynen
Memur
05 Eylül 2024 17:16

Kardeşim ben de hep kolay diye düşünürdüm ama bu mecrada bürkaç kez asla tercih edilmemeli diye okumuştum bunu iyi araştırmak lazım. Halbuki bizim yurtlarda memurlar hep kakara kikiri dolanıyordu acaba beğenmeyen neyini beğenmez ki

furkan yedek, 2 saat önce
üstad kyk yurt yönetim iyi diyorlar. hiç çalışmadım gsb'de bilmiyorum ayrıntısını
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