Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 16:44
ek hizmet puanı davası ne oldu/olacak?

şimdi ne olacak. normalde benim birsürü ek puan almam lazım ama alamıyorum belgelerim var.


kimuni
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 16:45

ilk başta hiç önesememiştim ilkyıllarımdı ama sonra norma dşünce anladım. :( :( :(

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?TYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?Temizliği kim yapacakMaarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımKarşılıklı iyi niyetİl dışı tayin hakkı Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.Norm atamaları bu sene erkene mi alındı?

Sözlük

gülfeşan 2 Kırk yaşından sonra yeniden üniversiteli olmak 4 memur denince akla gelenler 2 günaydın sözlük 15 aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış 4 aşkı için tacından vazgeçmek 2 yorgana nevresim geçirme 2 puslu ayna edit olmalı 10 Film robotu 1 Abdülfettah El Sisi 1

Son Haberler

İş dünyası yeni OVP için ne dedi?'Dünya Sendikalar Konfederasyonu Yunan sözcülüğünü bıraksın'Dolar 34 TL'nin altına gerilediBalkondan düşen Eyüp öğretmen 3 aylık yaşam savaşını kaybettiTHY uçağı türbülansa girdi: 4 yolcu ile 2 kabin memuru yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?