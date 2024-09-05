Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 16:48
Ankara il emrine atanıp göreve başlayan var mı?

Merhaba. Arkadaşlar Ankara?da il emrine atanıp göreve başlayan ve bir okula görevlendirilen var mı? Süreç nasıl oluyor? Okulları nasıl belirliyorlar? Benim kararnamem dün geldi.


majesteleri7
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 16:51

Ankara norm fazlası atama duyurusuna çıktı görevlendirme işi sonra.resen göndereceklermiş herkesi eşiyle birleştir sonra ayır ne güzel mantık değil mi


Zynpgzdky
05 Eylül 2024 16:58

Görevlendirmeler bu hafta olmaz o zaman. Norm fazlası öğretmenler aynı ilçe içinde görevlendirilecek değil mi?

majesteleri7, 1 saat önce

Ankara norm fazlası atama duyurusuna çıktı görevlendirme işi sonra.resen göndereceklermiş herkesi eşiyle birleştir sonra ayır ne güzel mantık değil mi

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?TYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?Temizliği kim yapacakMaarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımKarşılıklı iyi niyetİl dışı tayin hakkı Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.Norm atamaları bu sene erkene mi alındı?

Sözlük

dolandırılma hikayeni bırak 4 ah bir zengin olsam 3 böyle bir şey olabilir mi 2 mesai bitse de evimize gitsek 1 Uçan bir kuş olsam 3 İhlas 2 beşiktaş 3 ile bağlacının ayrı yazılması 1 sessizlikle dans 1 ağzı dili olsada,söylese 1

Son Haberler

İş dünyası yeni OVP için ne dedi?'Dünya Sendikalar Konfederasyonu Yunan sözcülüğünü bıraksın'Dolar 34 TL'nin altına gerilediBalkondan düşen Eyüp öğretmen 3 aylık yaşam savaşını kaybettiTHY uçağı türbülansa girdi: 4 yolcu ile 2 kabin memuru yaralandı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?