Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 17:21
Ücretli öğretmenlik hakkında

Ücretli öğretmenlik neye göre belirliyorlar okullara gidecek öğretmenleri? Nasıl belirliyorlar yani kura mı? Torpil var onu biliyorum. Bazı kişilere torpilsiz çıkıyor. Benim başvurum 352. sırada bir okulda görünüyor mesela. Bu 352. olmam ne anlama geliyor?


Pelinin1
Şube Müdürü
05 Eylül 2024 17:41

:)) tanıdığınız yoksa giremeyeceksiniz anlamına geliyor :)


Cgkd
Aday Memur
05 Eylül 2024 17:48

Tanıdık var ama bunu demiş

Pelinin1, 28 dk. önce

:)) tanıdığınız yoksa giremeyeceksiniz anlamına geliyor :)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Eylül 2024 17:49

Normalde kpss puanına gore.

Pelinin1, 28 dk. önce

:)) tanıdığınız yoksa giremeyeceksiniz anlamına geliyor :)


Cgkd
Aday Memur
05 Eylül 2024 17:57

KPSS puanı önemsiz ücretlide. KPSS puanım yokken ücretli çalıştım

SorunCevaplayıN, 20 dk. önce

Normalde kpss puanına gore.

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