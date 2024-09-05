KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


05 Eylül 2024 18:14
Kpss A 70 puan ile atanılır mı

Merhaba arkadaşlar. Kpss A da 70 puan ile kurum ve bakanlıklara atanılır mı? P48 P14

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