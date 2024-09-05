C Dilimi nedir? Nasıl alınır?

Benim iki ayağımda da topuk dikeni var. Silahlı nöbet tuttuğum zaman ayaklarıma ağırlık bindiği için silahı nöbet tutamayacağıma dair rapor da alabilir mişim.Ayrica C dilimi de oluyormuş bu C dilimi ni izah edebilecek kişiler varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.

Benim iki ayağımda da topuk dikeni var. Silahlı nöbet tuttuğum zaman ayaklarıma ağırlık bindiği için silahı nöbet tutamayacağıma dair rapor da alabilir mişim.Ayrica C dilimi de oluyormuş bu C dilimi ni izah edebilecek kişiler varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.