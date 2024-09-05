Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 19:30
C Dilimi nedir? Nasıl alınır?
Benim iki ayağımda da topuk dikeni var. Silahlı nöbet tuttuğum zaman ayaklarıma ağırlık bindiği için silahı nöbet tutamayacağıma dair rapor da alabilir mişim.Ayrica C dilimi de oluyormuş bu C dilimi ni izah edebilecek kişiler varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.

_Özgür Özkan_
Şef
05 Eylül 2024 20:02

Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğini indirin.

Topuk dikeni ile ilgili gittiğiniz doktora götürün, ilgili kısmın maddelerine baksın. Doktor iyi kötü fikir verir size rahatsızlığınızın seviyesinin herhangi bir dilime girip girmeyeceğini.

Ona göre Personel Şube yahut Büronuza Dilim, durum belirtir rapora sevk edilmek istediğinizi belirtir dilekçe ile başvurun. Hakem hastanenin sağlık kuulu raporuna göre C yahut D dilimi verilirse Evrak Sağlık Daireye gider. Sağlık Daire incelemesi neticesinde, rapordaki dilim maddesine göre sonuç size tebliğ edilir.


Drb22
Aday Memur
05 Eylül 2024 20:05

Personel şubene dilim bildirir raporu almak istiyorum diye dilekçe yaz onlar sevk edecek seni. Meslek öncesi bu rahatsızlıkla ilgili bir hastane girişi varsa ihraç olursun haberin olsun ona göre basvur


kaptan34m
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 20:08
hemen olmaz, ihraç sadece son 2 yıla bakıyorlar
Drb22, 27 dk. önce

Personel şubene dilim bildirir raporu almak istiyorum diye dilekçe yaz onlar sevk edecek seni. Meslek öncesi bu rahatsızlıkla ilgili bir hastane girişi varsa ihraç olursun haberin olsun ona göre basvur

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