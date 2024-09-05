Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Eylül 2024 19:34
Tekniker mühendis olunca mühendis kadrosuna nasıl atanabilir

Belediye de tekniker kadrosunda memur olarak çalışmaktayım. Mühendislik bu sene bitiyor. Mühendis olunca belediye de mühendis kadrosuna nasıl atanabilir in? Aynı belediye de mühendis kadrosunda yer var.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Eylül 2024 19:59
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmalı bölümünüzden kadro verilmeli ve kazanmalısınız.
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