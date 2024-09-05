KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2024 19:37
Tds 85 ve üzeri atama için yeterli mi ?

merhaba arkadaşlar KPSS 85 üzeri puan yeterli olur mu sizce ?

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