Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 20:09
14 gün ücretsiz izin kullanabilirmiyim

Hayırlı akşamlar önümüzdeki aylarda 2 haftalık Umre ibadeti için Hicaz'a gitmeyi düşünüyorum senelik iznim yeterli değil 14 gün için ücretsiz izine ayrılabilir miyim bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse memnun olurum teşekkür ederim


Proletariat
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 20:37
Öncelikle hayırlı olsun. Sorunuzun cevabını bilmiyorum ancak mazeret izin hakkınızda var 10 gün rica edin kullanın. Sonuçta mazeret iznide yasal bir haktır..

Sıkıntılı11
Aday Memur
05 Eylül 2024 21:41
hac ve umre ziyareti için idari izin veriliyor. idari büronuzla görüşün

Alpayderler
Aday Memur
05 Eylül 2024 23:29
cevaplar için teşekkür ederim
Toplam 3 mesaj

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