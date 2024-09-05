Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Eylül 2024 20:09
Ücretsizsiz İzin
Hayırlı akşamlar önümüzdeki aylarda 2 haftalık Umre ibadeti için Hicaz'a gitmeyi düşünüyorum senelik iznim yeterli değil 14 gün için ücretsiz izine ayrılabilir miyim bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse memnun olurum teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakBorç girdabıEmekli ikramiyesi İcra nedeniyle yeni maaş hesabı açmakİcralık polislerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıDerece kademe

Sözlük

Hiç tadım yok gene zehir gibiyim 1 güne bir şiir bırak 3 özür dilemekte zorlanan insan 4 sessizlikle dans 1 moralin bozulması 1 hamarat kadın 3 altın 1 Ve o mesaj 1 norveç prensinin elini sıkmayan mülteciler 1 Memurun krediyle araba alması 4

Son Haberler

MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi14 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen bekçi görevden uzaklaştırıldıAnnesinin gözleri önünde 5'nci kat balkonundan düşüp hayatını kaybettiPendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan 2 kişi tutuklandıOVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?