Seçmeli matematik ve bilim uyg dersi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiTYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Temizliği kim yapacakÇift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?Maarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımKarşılıklı iyi niyetİl Emriİl dışı tayin hakkı Norm Fazlalığı Yeni Genelge HK.
Sözlük
Son Haberler
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi14 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen bekçi görevden uzaklaştırıldıAnnesinin gözleri önünde 5'nci kat balkonundan düşüp hayatını kaybettiPendik'te taciz olayının yaşandığı börekçide çalışan 2 kişi tutuklandıOVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?