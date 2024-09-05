Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Eylül 2024 20:10
Seçmeli matematik ve bilim uygulamaları dersi

Bu ders hangi branşın normuna sayılır arkadaşlar? malum norm fazlası muhabbetleri başladı fene mi matematiğe mi sayılacak?


kimuni
Daire Başkanı
05 Eylül 2024 20:50

üstünde yazıyor zaten hocam nasıl bir sorudur bu


math3860
Memur
05 Eylül 2024 20:54

Kim giriyorsa o öğretmene sayılır hocam . Matematikçi ya da fenci


fen-25
Memur
05 Eylül 2024 21:42

derse giren öğretmene yazılır.ders programında su an kim o dersi veriyorsa onun normuna sayılır


Gladi0luS
Memur
05 Eylül 2024 22:35

kardeşim okulda hem fenci hem de matematikçi 2-3 saat ile norm fazlası oluyor. seçmeliler eklenince bir branş norm fazlası olmaktan kurtulacak. bu derse hem matematikçi hem de fenciler girebiliyor. ama norm olarak kime yazılır merak ettim. böyle bir soru işte anladım umarım

kimuni, 2 saat önce

üstünde yazıyor zaten hocam nasıl bir sorudur bu

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nasıl gidiyor maarif modeli eğitimleri?TYP kalktı. Okulların temizliği nasıl yapılacak?Çift nöbet tutmadığı için soruşturma geçiren var mı?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiMaarif modeli semineri ve okuldaki seminere katılımNorm Fazlası İl İçi TayinKarşılıklı iyi niyetİl dışı tayin hakkı İl EmriNorm Fazlalığı Yeni Genelge HK.

Sözlük

çok güzel olmuş kardeşim bir daha olmasın 4 diş temizliği 2 rüküş 1 tiryakinim 4 f16 gökçen 1 naftalin kokulu sözlük 6 beşiktaş 3 Haroşa 4 kadınların da askere alınması 2 gününüz aydın olsun 1

Son Haberler

'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik olduVatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!SPK, bir şirketin halka arzını onayladıBurun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istediErzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?